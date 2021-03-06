Son dakika haberi! Flaş 'yerli aşı' açıklaması: 'Çok güçlü oluştu' diyerek duyuruldu...

ÇOK GÜÇLÜ OLUŞTU

Aşıda insan üzerinde denenme aşamasına gelindiğini anlatan Prof. Dr. Çelebi, "Bu 3 faklı antijenden hayvanlara verilecek bağışıklık ile oluşan antikorun seviye ve dayanıklılık süresi saptanmaya başlandı. Söz konusu çalışmalarla birlikte nötralizasyon antikor ve alerjik reaksiyon testleri hızla sürdürülüyor. Bu deneyler sonucunda insan üzerindeki faz çalışmalarına geçilecek. Bugüne kadar yapılan çalışmalar oldukça verimli geçti ve herhangi bir aksaklık olmadan da devam ediyor. Birkaç ay sonunda Atatürk Üniversitesi'ne özel Covid-19 aşısının tıpta yerini alacağı umudu çok güçlü bir şekilde oluştu. Aşı Koordinatörlüğümüz aşı ve antijen (kit) hazırlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor" diye konuştu.