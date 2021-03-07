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Karabük’teki artışlar yetkilileri endişelendiriyor

Karabük 21 Şubat tarihine kadar yüz binde %16.83 oranında olan Karabük ilinde 15 günlük sürede yüzde 26.63 lik oran artarak 41.46 yükselmesi idarecileri endişelendiriyor.

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Giriş Tarihi: 7.3.2021 13:27 ABONE OL
Karabük’teki artışlar yetkilileri endişelendiriyor

Kontrollü Normalleşme sürecine girildiği şu günlerde, tüm Türkiye'de olduğu gibi Karabük'te de vaka sayısında artış yaşanmasına sebep oldu. 15 günde yüzde vaka sayısında 26.63 lük bir artış ile vaka yüzdesi 41.46 oldu. Yaşanan artış yetkilileri de tedirgin ederken, Karabük Valisi Fuat Gürel'in Karabük Halkını artan vaka sayısına karşı uyarmak amacıyla yaptığı paylaşımın ardından İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı da vatandaşları uyardı.

Sosyal medya hesabından verileri paylaşan Ahmet Sarı, böyle devam edilirse Karabük'ün yüksek riskli iller arasında yer alabileceğini belirtti. İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Değerli Karabüklüler, 2 hafta önce (15-21 Şubat tarihleri arası) yüzbinde 16,83 oranla "düşük riskli iller" grubunda (mavi ile gösterilen iller arasında) yer alıyorduk ve en az vaka görülen 10 ilden biriydik. Geçtiğimiz hafta yüzbinde 25,80'lik oranla orta riskli iller grubunda (sarı) yer aldık ve düşük riskli illerle birlikte kısıtlamaların en fazla kaldırıldığı illerden biri olduk. Sağlık Bakanlığımızın bugün açıkladığı verilere göre hala orta riskli iller arasında yer alıyoruz. Ancak vaka görülme oranımız yüzbinde 41,46'ya yükseldi. Bu yükseliş devam ederse önümüzdeki haftasonu yüksek riskli iller (turuncu) arasında yer alabilir ve tekrar eski kısıtlamalara dönebiliriz. Daha önce günlük vaka sayılarını tek haneli rakamlara kadar indiren ve en iyi 10 il arasına giren bizleriz. Biraz daha dikkatli, tedbirli ve sabırlı olursak yine başarabiliriz. Her şey bizim elimizde." dedi.

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Karabük’teki artışlar yetkilileri endişelendiriyor
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