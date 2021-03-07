Karaca avcıları yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Kastamonu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Araç ilçesinde jandarma ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen yol kontrollerde bir araçta karaca etine rastlandı. Araçta bulunan 3 kişiye toplamda 12 bin 925 lira idari para cezası kesildi.

Araçta bulunan 3 tüfeğe ise el konuldu. Öte yandan Araç ilçesinde yapılan bir ev kontrolünde ise evde bulunan şahısların panikleyerek ev dışına attığı poşette bulunan etlerin incelenmesi sırasında ev sahibi etlerin karaca eti olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Evinde karaca eti bulunan şahsa da 6 bin 759 lira para cezası kesildi.