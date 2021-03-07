Son Dakika Haberi: 2 gündür kayıp olarak aranan makine mühendisi, ormanlık alanda ölü bulundu

5 Mart günü Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki çalıştığı fabrikadan 16 AKH 186 plakalı otomobiliyle ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Caner Kurt için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada Kurt'un otomobilinin en son Çalı Mahallesi'nde görüldüğünü tespit edildi. Bunun üzerine jandarma, polis ve arama- kurtarma ekipleri, Kurt'u bulmak için gece saatlerinde ormanlık alanda çalışma başlattı. Ancak ekipler, Kurt'u bulamadı.