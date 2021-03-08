41 yıldır Dünya’nın neresinde bir müslüman yardım istiyorsa oraya koşuyor

Zulümden etkilenerek 10 yaşında başladığı yardım kampanyalarını sürdüren Zehra Söylemez ömrüm ve sağlığım el verdiği sürece Müslüman kardeşlerime yardım elini uzatacağını belirterek; "10 yaşında iken Afganistan'daki Müslümanlara yapılan zulümden etkilenerek, kendi çapımda gönüllü olarak yardım kampanyalarına destek vermeye başladım. Bu yardım kampanyalarını daha çok kişilere ulaştırmak ve kurumsal çatı altında yapmak için 2008 yılında merkezi Safranbolu ilçesinde bulunan Safranbolu Yağmur Derneğini kurdum. Özellikle Afrika'daki insanların orada, kilometrelerce yürüyüp sonuçta doldurdukları su da çamur ama başka çareleri yok, onu içiyorlar, onunla temizlik ihtiyaçlarını gideriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ülkelerine verdiği destekten de ilham alarak Afrikalı kardeşlerimize su kuyuları açmak için çeşitli çalışmalar yapmaya başladım ve yardım kampanyaların bu yönde yapmaya başladım. Safranbolu Yağmur Derneği olarak 2017 yılından bu güne kadar 40 su kuyusu açtık. Yine hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle su kuyularını açmaya devam edeceğiz." dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSMİ DÜNYA DÖNDÜKÇE YAŞAYACAK

Yaptığı su kuyusu ve diğer hayır işlerinde bu vatan için canlarını veren aziz şehitlerin adını vererek onlarının adlarını yaşatmak istediğini belirten Söylemez; "İlk olarak 2014 de Fildişi sahili sonrasında Etiyopya, Çad ve Kenya'ya yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde en önemli ihtiyacın su ve gıda olduğunu gördük. Yapılan bağışlarla açılan su kuyuların ve diğer açtığımız yetimhane, mescitlere ise bu vatan için canlarını veren aziz şehitlerimizin isimlerini veriyoruz. Onlara bir nebze olsa vefa borcumuzu ödüyoruz. Aziz şehitlerimizin isimleri dünya döndükçe yaşayacak. Su kuyularından çıkan ve çeşmelerden akan her damla su aziz şehitlerimizin ruhları şad olacak. Burundi'de 6, Uganda'da 8, Tanzanya'da 4, Zanzibar'da 1, Somali'de 1, Kenya. 5, Çad'da 2, Etiyopya'da 3 olmak üzere 30 su kuyusuna bu vatan ve millet için, ülkemizin birliği ve beraberliği, için seve seve canlarını veren aziz şehitlerimizin isimlerini verdik. İlk olarak arkadaşına verdiği vasiyetinde 'Devletin bağladığı maaşın yüzde onunu Zehra teyzenin oraya versin' diyen şehidimiz Ömer Bilal Akpınar'ın ismini verdik. Ayrıca bize bağış yapan 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halis Demir'in ismini Etiyopya da yapılan yetimhaneye ismi verdik. Bundan sonra da diğer şehitlerimizin isimlerini vermeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sadece su kuyusu açmadıklarını belirten Söylemez; "Arakanda zulümden kaçan Bangladeş'te sığınan insanlar için 25 ev yaptırdık. Burada her yıl Ramazan ayında çeşitli ülkelerdeki 500 ailelere gıda yardımı yapıyoruz. Kurban Bayramında bağışlarımızın bağışladığı kurbanları bulundukları ülkelerde vekalet alıp kesiyoruz. Kenya'da açtığımız yetimhanedeki 180 yetim çocuğu okutuyoruz." dedi.