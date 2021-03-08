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’da 500 kadın polis güven veriyor

’da görev yapan 500 kadın polis, kentin güvenliği için gecesini gündüzüne katıyor. Trafik olaylarından Asayişe, atlı timlerden Narkotik olaylarına kadar kentin her noktasında görev alan kadın polisler, Bursalılara güven veriyor.

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Giriş Tarihi: 8.3.2021 13:40 ABONE OL
Bursa’da 500 kadın polis güven veriyor

Bursa'da görev yapan 500 kadın polis, kentin güvenliği için gecesini gündüzüne katıyor. Trafik olaylarından Asayişe, atlı timlerden Narkotik olaylarına kadar kentin her noktasında görev alan kadın polisler, Bursalılara güven veriyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan kadın trafik ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Trafikte kadın şoförleri durdurarak çiçek veren polisler, kadınların gününü kutladı. Kadın trafik polisleri yanlış park eden araçları sık sık uyarırken, maske ve mesafe konusunda Bursalıları hassasiyete davet etti. Gençler başta olmak üzere insanları zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan kadın narkotik polisleri ile toplumsal olaylara müdahale için görev yapan kadın Çevik Kuvvet ekipleri ve atlı timler de Bursa'nın huzuru ve güvenliği için durmadan çalışıyor.

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Bursa’da 500 kadın polis güven veriyor
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