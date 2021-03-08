Son dakika: Modacı Aslı Yılmaztürk İstanbul'da toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu!

Aslı Yılmaztürk'ün cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün gasilhaneden alınarak cenaze töreni yapılmak üzere Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Yılmaztürk, burada yapılan törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.