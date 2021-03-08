Son dakika: Modacı Aslı Yılmaztürk İstanbul'da toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu!

Son dakika haberi: Muğla'nın Ula ilçesinde kaldığı evde, ocaktan sızan gazdan etkilenerek hayatını kaybeden tasarımcı Aslı Yılmaztürk, son yolculuğuna uğurlandı.
Tatil amacıyla, bir süre önce İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesine giden tasarımcı Aslı Yılmaztürk, geçtiğimiz cuma akşamı, kaldığı evde ölü bulundu.
Mutfaktaki ocaktan sızan gazdan etkilenerek öldüğü belirlenen Yılmaztürk, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere İstanbul'a getirilerek Zincirlikuyu Gazilhanesi'ne konuldu.
Aslı Yılmaztürk'ün cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün gasilhaneden alınarak cenaze töreni yapılmak üzere Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Yılmaztürk, burada yapılan törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün cenaze törenine, ailesi, yakınları, iş ve sanat dünyasından isimler katıldı. Cenazede gözyaşları sel olup aktıSon dakika haberi: Muğla'da ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün cesedi bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu!