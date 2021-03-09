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'da evde tek başına bırakılan küçük kızı itfaiye kurtardı! Feryatları yürek burktu

Son dakika haberine göre; 'da ailesinin yalnız bıraktığı 4 yaşındaki Bebil Ç. adlı kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis, çocuğu teyzesine teslim etti.

DHA
Giriş Tarihi: 9.3.2021 17:12 Son Güncelleme: 9.3.2021 17:18 ABONE OL
Antalya'da evde tek başına bırakılan küçük kızı itfaiye kurtardı! Feryatları yürek burktu

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Şehit Ercan Caddesi'nde meydana geldi. Tek katlı gecekonduda oturan Ebru ve Hakan Ç. çifti, çocukları Bebil'i evde bırakıp, ayrıldı.

Tek başına kalan minik Bebil, bir süre sonra evin açık penceresine çıkıp, ağlamaya başladı. Küçük kızın pencerede ağladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekibi, minik kızı, açık kapıdan girip, kurtardı. Ağlamayı sürdüren çocuğu önce itfaiye, daha sonra polis sakinleştirmeye çalıştı. Ancak küçük kız ağlamaya devam etti.

Polis aileye ulaşmaya çalışırken, minik Bebil, bir süre sonra gelen teyzesine teslim edildi.

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Antalya'da evde tek başına bırakılan küçük kızı itfaiye kurtardı! Feryatları yürek burktu
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