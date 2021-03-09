Böyle baba olmaz olsun! Oğlunun arkadaşlarını oyun bahanesiyle istismar etti

Arkadaşlarının evine oyun oynamak için giden iki erkek çocuğu, arkadaşlarının evde bulunan 61 yaşındaki babası tarafından cinsel istismara maruz kaldılar. Olay İstanbul Eyüpsultan'da meydana geldi.

FİZİKSEL TEMASTA BULUNDU

11 yaşındaki A.K.., ve 13 yaşındaki M.D., isimli erkek çocukları oyun oynamak için sık sık arkadaşlarının ikametine gidiyordu. Küçük çocuklar oyun oynamak için gittikleri evde arkadaşlarının babası olan 61 yaşındaki Y.Ö.'de bulunuyordu. İddialara göre yaşlı adam oğlu ile oyun oynamaya gelen iki arkadaşına yakın davranıyor fiziksel temasta bulunuyordu.

TACİZİ ÖĞRENEN AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU



Arkadaşlarının babasının kendisine yakınlaşmasını oyun olarak algılayan iki çocuk bir süre sonra Y.Ö.'nün davranışlarının garip olduğunu fark edince durumu ailelerine anlattılar. Küçük çocuklar arkadaşlarının babasının kendilerini kucağına oturttuğunu, cinsel organını yanlarında çıkardığını anlatınca durumdan şüphelenerek karakola başvurdular.

OĞLUNUN ARKADAŞLARINI İSTİSMAR ETMİŞ



Çocuklarının cinsel istismara maruz kaldığını öğrenen aileler Y.Ö.'den şikayetçi olunca olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mağdur çocukların psikolog eşliğinde Çocuk İzlem Merkezinde ifadelerine başvuruldu. İfadesi alınan A.K., arkadaşları ile oynamak için ikametlerine gittiğini zaman zaman babası Y.Ö.'nün kendisine yaklaştığını cinsel organını çıkardığını ve kendisine ait cinsel bölgelerine dokunduğunu anlattı.

TUTUKLANDI



İfadesi alınan diğer mağdur çocuk M.D., ise Y.Ö.'nün eliyle kıyafetleri üzerinden kendisine dokunduğunu cinsel bölgesine zorla dokunduğunu, kucağına oturtup vücuduna dokunduğunu anlattı. İfadesi alınan Y.Ö., kendisine iftira atıldığını iddia etse de çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda skandal olay hakkında alınan ifadelerin ardından Y.Ö., hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçu kapsamında 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İstismarcı ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.