Muş’ta iki mevsim bir arada dağda kar, ovada kardelen çiçekler

Muş'ta, ova köylerde ilkbaharı aratmayacak hava hakimken, yüksek kesimlerde ise kış mevsimi yaşanıyor.

Muş Ovası'nda bahar havası baharın müjdecisi olarak bilinen kardelen çiçeği açarken, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar kar esareti alında.

Ovada koyun sürüleri, otlaklarda otlatılırken, merkezden yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Yukarıyonlgalı köyünde köyde ise hayvanlar, kar üstünde besleniyor.

Yukarıyongalı köyünde hayvancılık yapan Eyüp Umur, Ovada kardelen çiçekleri açarken köyümüz yüksek rakımlı olduğu için halen 2 metre kar üstünde hayvanlarımıza yem veriyoruz. diye konuştu.

Ovada kar tamamen erimiş kardelen çiçeği yeşerirken köylerinin halen iki metre kar esareti altında olduğunu hatırlatan Umur, " köyümüz yüksek bölgede olduğundan dolayı ovadan farklı mevsim yaşıyoruz. Şu anda ova köylerinde besiciler hayvanları meralarda otlatırken, biz halen kar üstünde yem veriyoruz. Bu yaklaşık nisan ayının ortasına kadar sürecek evlerimiz halen kar altında. Ovadaki köyler, baharı bizim gibi dağ köylerindekiler ise kışı yaşıyor. 'Kışın iki yüzü' dedikleri bu olsa gerek. " ifadelerine kullandı.



Köyde geçimini hayvancılıkla sağlayan Yusuf Umur ise, küçükbaşların dışarıda yemlendiğini belirterek, saman ve otlar bitme noktasına geldiği için özellikle keçilere söğüt ağacının yaprakları yem olarak vermek zorunda kaldığını belirtti.