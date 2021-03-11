Döviz bozarak zehir satıyorlardı! Her banknotun sahtesiyle yakalandılar

İddialara göre; İstanbul'da uyuşturucu madde satışı yapan M.T. (22) ve G.A. (28) isimli iki uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu madde sattıkları kişilere para üstü olarak sahte para veya sahte döviz verdi. Dolandırıcılık olaylarına da karışan ve polisler tarafından fiziki takiple izlenen iki şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İki şüphelinin ikamet adreslerine düzenlenen operasyonda paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş 208 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, 78 gram Esrar maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve sahte para ile sahte dövizler ele geçirildi. Şüphelilerin üzerinde ve ikamet adreslerinde her banknotun sahtesi bulundu. "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti" ile "Parada Sahtecilik" suçlarından ötürü haklarında yasal işlem yapılan iki şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.