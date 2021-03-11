Jandarma, market,lokanta ve kahvehaneleri  denetledi

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında, salgın tedbirlerine vatandaşlarımızın uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrolü maksadıyla, devam ettirilen denetim faaliyetleri çerçevesinde, 10 Mart 2021 tarihinde Çaycuma İlçesi Perşembe, Karapınar, Filyos ve Saltukova beldelerinde, 11 Mart 2021 tarihinde ise Kdz.Ereğli İlçesi Ormanlı Beldesinde İl Jandarma Komutanı, Komutan Yardımcısı, İlçe Jandarma Komutanları, Karakol Komutanları, Belde Belediye Başkanları/Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleri, Çaycuma Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı, Belediye zabıtaları, Okul Müdürleri, Mahalle Muhtarları ve Orman Muhafaza Memurlarının katılımıyla müşterek olarak market, lokanta, kahvehane vb. işletmeler denetlenirken, vatandaşlara ise risk durumu ve aşılama konusunda bilgilendirilme yapıldığı bildirildi.