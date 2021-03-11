Yardım kampanyası cumartesi günü sona eriyor

Bir süre önce Mardin STK Platformu ve yardım kuruluşları bileşenleri tarafından Suriye'deki mağdur insanlara yönelik düzenlenen yardım kampanyasının sonuna gelindi.

Kampanyanın son durumunu görüşmek için bir araya gelen bileşenler adına bilgi veren STK Platformu başkanı Ahmet Ceylan şunları söyledi:

"Yaklaşık bir ay önce Suriye'de iç göç nedeniyle temel insani yaşam koşullarından mahrum olan kardeşlerimize yönelik başlattığımız yardım toplama kampanyamızın sonuna geldik. Cumartesi günü topladığımız yardımları inşaallah göndereceğiz. Değerli halkımızdan yardım yapmak isteyen kardeşlerimiz Cumartesi gününe kadar yardımlarını Ravza'da oluşturduğumuz yardım ofisine getirebilirler. Çok zor şartlarda hayatını sürdüren kardeşlerimize yardım yapan ve yapacak olan hayırseverlerden Allah razı olsun."