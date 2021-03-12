65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri: 12-13 Mart Hafta sonu - hafta içi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri

Kamuoyu ile paylaşılan son bilgi ve yayımlanan son İçişleri genelgesine göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri yeniden düzenlendi. Son Kabine Toplantısı'nda alınan kararlarda, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkında tüm merak edilenleri yanıtlayan genelgeyi yayımladı.

HAFTA İÇİ - HAFTA SONU 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE İZİN SAATLERİ

İçişleri'nin genelgesinde, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 65 yaş üstü, 20 yaş altı yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılarak kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam ettiği iller açıklandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından hafta sonu - hafta içi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri konusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı.