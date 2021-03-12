65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri: 12-13 Mart Hafta sonu - hafta içi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri

Kamuoyu ile paylaşılan son bilgi ve yayımlanan son İçişleri genelgesine göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri yeniden düzenlendi. Son Kabine Toplantısı'nda alınan kararlarda, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkında tüm merak edilenleri yanıtlayan genelgeyi yayımladı.
İçişleri'nin genelgesinde, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 65 yaş üstü, 20 yaş altı yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılarak kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam ettiği iller açıklandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından hafta sonu - hafta içi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri konusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ KAÇ OLDU?
İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.
Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:
"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAK HANGİ İLLERDE KALKTI?
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAĞIN KALKTI İLLER
"Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.
Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAK HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir."
Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale,
Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."