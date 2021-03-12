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nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile ile okunacak dualar

Cuma gününün huzuru hissedilirken kılınışı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Diyanet ile en doğru namaz kılınışını öğrenmek isteyen vatandaşlar ise Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat sorusuna yanıt aranıyor. Bugün, öğle ezanı ile beraber Mübarek Cuma namazı için camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Cuma namazı, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Cuma namazının kılınışında niyet etmek önem arz etmektedir. Cuma namazı dört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattır.

Giriş Tarihi: 12.3.2021 09:19 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ile okunacak dualar

Cuma namazının nasıl kılındığı sabah saatlerinden itibaren müminler tarafından sorgulanıyor. Camilere gitmeden önce ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen birçok vatandaş Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, okunacak dualar nelerdir gibi sorulara yanıt arıyor. Diyanet ile namaz kılınışı bilgileri özellikle namaza yeni başlayanlar için doğru bir yol gösterici oluyor. İşte Cuma namazı kılınışı!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı kılınışı ile ilgili bilgiler an itibariyle sorgulanıyor. Diyanet ile namaz kılınışı bilgileri özellikle namaza yeni başlayanlar için doğru bir yol gösterici olurken Cuma namazı kılınışı ile ilgili detaylar şöyle;

CUMA NAMAZI KILINIŞI

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

ABDEST NASIL ALINIR?

Niyet edilir

Önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet edilir.

Eller yıkanır

Sonra "Eûzübillahimineşşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" denilerek eller bileklere ve parmak araları da dahil olmak üzere üçer defa yıkanır.

Ağız yıkanır

Sağ el ile ağza üç defa su verilir. Her su alınışında ağız çalkalanır ve su dökülür.

Burun yıkanır

Yine sağ el ile buruna üç kez su verilir ve sol el ile sümkürülür.

Yüz yıkanır

İki avuca su alınarak saç bitiminden çene altına kadar yüz üçer defa yıkanır.

Kollar yıkanır

Sonrasında sağ kol dirsekle beraber üç kez, sonra sol kol aynı şekilde üçer kez yıkanır.

Baş mesh edilir

Sağ el ile başının dörtte biri mesh edilir.

Kulaklar yıkanır

Sonra her iki el ıslatılıp serçe parmaklar ile kulakların için mesh edilirken, kulakların arka kısmı da baş parmaklar ile mesh edilir.

Boyun mesh edilir

Sonrasında baş ve serçe parmakları kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarının dışı ile boyun mesh edilir.

Ayaklar yıkanır

En son ayaklar yıkanır. Parmaklardan başlanarak önce sağ sonra sol ayağı topuk kemiği ile birlikte üçer kez yıkanır. Parmak aralarının da yıkanması gerekmektedir.

DİYANET CUMA HUTBESİ 12 MART 2021

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "İstiklal Marşı: Hakkıdır Hakk'a Tapan Milletimin İstiklal"

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Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ile okunacak dualar
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