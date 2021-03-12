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Haberler Yaşam Haberleri Dualı, ayetli, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar! 12 Mart 2021 Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Dualı, ayetli, anlamlı ve resimli ile Hayırlı Cumalar! 12 Mart 2021 ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte en sık araştırılan konuların başında gelmektedir. Özellikle; resimli, anlamlı, dualı ve ayetli Cuma mesajlarını sabah saatlerinden itibaren sevdikleri ile paylaşmak isteyenlerin sayısı giderek artıyor. , , , gibi sosyal medya araçları üzerinden paylaşım yapmak isteyenler ile sizler de sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, dostlarınıza en güzel, anlamlı, resimli ve dualı Cuma mesajları ve sözlerini yollayabilir, onları mutlu edebilirsiniz. Hayırlı Cumalar!

Giriş Tarihi: 12.3.2021 08:16 Son Güncelleme: 12.3.2021 08:16 ABONE OL
Resimli ve dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 12 Mart 2021 anlamlı, özel ve ayetli Cuma mesajları seçenekleri!

Birlik ve beraberliği, barışı ve sevgiyi, kardeşlik ve huzuru simgeleyen mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte sorgulamaları da başlamış oldu. Müslüman alemi açısından en önemli günlerden biri kabul edilen bugünde resimli ve anlamlı Cuma mesajları ve sözlerini sevdikleri ile paylaşmak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdılar. Sizler de sevdiklerinize sosyal medya üzerinden Cuma mesajları ve sözlerini yollayabilir, onları mutlu edebilirsiniz. Hayırlı Cumalar!

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 12 MART 2021

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Resimli ve dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 12 Mart 2021 anlamlı, özel ve ayetli Cuma mesajları seçenekleri!

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Resimli ve dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 12 Mart 2021 anlamlı, özel ve ayetli Cuma mesajları seçenekleri!

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Resimli ve dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 12 Mart 2021 anlamlı, özel ve ayetli Cuma mesajları seçenekleri!

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Resimli ve dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 12 Mart 2021 anlamlı, özel ve ayetli Cuma mesajları seçenekleri!

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Resimli ve dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 12 Mart 2021 anlamlı, özel ve ayetli Cuma mesajları seçenekleri!

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Resimli ve dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 12 Mart 2021 anlamlı, özel ve ayetli Cuma mesajları seçenekleri!

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Resimli ve dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 12 Mart 2021 anlamlı, özel ve ayetli Cuma mesajları seçenekleri!

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Resimli ve dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! 12 Mart 2021 anlamlı, özel ve ayetli Cuma mesajları seçenekleri!

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

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Dualı, ayetli, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar! 12 Mart 2021 Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
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