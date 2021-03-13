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Bugün ? 13 Mart 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında , kaçta kapanıyor?

Sosyal hayatta normalleşme adımları kapsamında merak ediliyor. Son olarak Kabine Toplantısında alınan karar neticesinde düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi gününün yanı sıra Pazar günü de kısıtlamanın devam ettiği bilinirken , kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt aranıyor. İlaç ve medikal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar eczane mesai saatleri içerisinde bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. İçişleri genelgesi ile eczane çalışma saatleri belli oldu.

Giriş Tarihi: 13.3.2021 07:10 Son Güncelleme: 13.3.2021 07:11 ABONE OL
Bugün eczaneler açık mı? 13 Mart 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma yasakları ile ilgili son gelişmeler milyonların gündemine gelirken eczane çalışma saatleri araştırılıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bazı illerde devam ediyor ve bazı illerde ise sadece Pazar günü uygulanıyor. Tam bu noktada bugün eczaneler açık mı, eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık gibi sorulara yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi ile eczanelerin, veteriner kliniklerinin ve hayvan hastaneleri gibi kurumların çalışma durumu belli oldu.

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Eczane çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hafta sonuna gelinirken araştırılıyor. Bilindiği üzere hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczanelerin belli saatlerde açık olacağı biliniyor.

HAFTA İÇİ HAFTA SONU ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ!

İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

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ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

Eczaneler yasaktan muaf tutuluyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise farklı olabilir. Bu sebeple internetten yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Risk grubuna göre il bazında alınması gereken yeni tip koronavirüs tedbirleri ile uyulacak kuralların valiliklerce belirleneceği belirtilen genelgeye göre, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak. Buna bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

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Bugün eczaneler açık mı? 13 Mart 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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