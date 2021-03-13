Bugün eczaneler açık mı? 13 Mart 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma yasakları ile ilgili son gelişmeler milyonların gündemine gelirken eczane çalışma saatleri araştırılıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bazı illerde devam ediyor ve bazı illerde ise sadece Pazar günü uygulanıyor. Tam bu noktada bugün eczaneler açık mı, eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık gibi sorulara yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi ile eczanelerin, veteriner kliniklerinin ve hayvan hastaneleri gibi kurumların çalışma durumu belli oldu.

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Eczane çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hafta sonuna gelinirken araştırılıyor. Bilindiği üzere hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczanelerin belli saatlerde açık olacağı biliniyor.