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: Altun'dan '' mesajı: En güzel hizmeti ifa ediyorsunuz

haberler... , sağlık çalışanlarının 'nı kutladı. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Yaptığı fedakarlıklarla insanımıza, milletimize, insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun...

DHA
Giriş Tarihi: 14.3.2021 10:16 Son Güncelleme: 14.3.2021 10:19 ABONE OL
Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı: En güzel hizmeti ifa ediyorsunuz

Son dakika haberler...İletişim Başkanı Altun, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Altun mesajında, "Yaptığı fedakarlıklarla insanımıza, milletimize, insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi.

"AYRI AYRI ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Altun'un paylaştığı video da ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kendi medeniyet coğrafyamızda İbni Sina ve El Razi gibi alimlerimizin temellerini attıkları tıp ilmi her dönemde insanlık için önemli olmuştur. Çünkü sizler eşrefi mahlukat olan, yaratılmışların en şereflisi olan insana verilebilecek en güzel hizmeti ifa ediyorsunuz, yerine getiriyorsunuz. Değerli doktorlarımıza, tıp fakültelerimiz de geleceğin hekimlerini yetiştiren kıymetli hocalarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum. Bayramınız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

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Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı: En güzel hizmeti ifa ediyorsunuz
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