Son dakika: Türkiye İbrahim Zarap dehşetini konuşmuştu! "En ağır cezayı alması için uğraşacağız"

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen E.M., tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 5 gün sonra taburcu oldu. E.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TOPLUMSAL BİR SORUN

Şiddet mağduru E.M. isimli kadının avukatı İslam Gezer, "Kadına yönelik şiddetin en çok hane içinde, eş kaynaklı gerçekleştiği yönündeki üzücü tespit yadsınamaz bir şekilde karşımızda dururken, 6 Mart günü akşam saat 21:00'da Samsun'da müvekkil E.M. ye yönelik feci darp ve öldürmeye teşebbüs eylemi ile şiddetin herhangi bir mekan ve zaman aralığı tanımaksızın gerçekleştiği gerçeği ile üzülerek yüzleştik.