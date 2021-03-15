Son dakika: Türkiye İbrahim Zarap dehşetini konuşmuştu! "En ağır cezayı alması için uğraşacağız"

Son dakika haberleri... İzmir'in Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda; İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M ile ilçe meydanında bir araya geldi.
Zarap, burada E.M.'ye tekme- tokat saldırdı. Zarap, yere yığılan E.M.'yi dövdüğü anlar çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
E.M. ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen E.M., tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 5 gün sonra taburcu oldu. E.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TOPLUMSAL BİR SORUN
Şiddet mağduru E.M. isimli kadının avukatı İslam Gezer, "Kadına yönelik şiddetin en çok hane içinde, eş kaynaklı gerçekleştiği yönündeki üzücü tespit yadsınamaz bir şekilde karşımızda dururken, 6 Mart günü akşam saat 21:00'da Samsun'da müvekkil E.M. ye yönelik feci darp ve öldürmeye teşebbüs eylemi ile şiddetin herhangi bir mekan ve zaman aralığı tanımaksızın gerçekleştiği gerçeği ile üzülerek yüzleştik.
Müşterek küçük çocuğun gözleri önünde gerçekleşen öldürmeye teşebbüs eylemini, tüm detayları ile izledik. Mağdur E.M.'nin fiziksel olarak sağlık durumunun daha iyi olduğunu belirterek yüreklere su serpmek isteriz. Bugün gelinen noktada kadına yönelik şiddetin kişisel değil toplumsal bir sorun olduğunu kabul ederek, etkin ve sürdürülebilir politikalarla şiddetin önüne geçilmesi gerekmektedir. Şüphelinin tutukluluk hali devam etmekte ve soruşturma sürmektedir" dedi.
İlgili davayı Sahra Düzgün Tucel, M. Kürşat Ersü, Sıla Düzgün Ersü, Elif Büşra Berber isimli meslektaşları ile birlikte ekip halinde takip edeceklerini anlatan Avukat İslam Gezer, "Detaylı çalışmamızı sürdürüyoruz. Evrensel ceza muhakemesinin yegane amacına uygun şekilde, şüphelinin eylemlerine uyan en ağır ceza ile cezalandırılması ve bu kararın Türkiye' de caydırıcılık konusunda örnek bir karar olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.