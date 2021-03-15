Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta matematik öğretmenliği yapan ve 7 Mart'ta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay (47) için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene baba Erşed, anne Zeliha, kardeşler Erinç ve Betül Çantay'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Zeliha ile kardeşleri Betül ve Erinç Çantay, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Karahan Çantay'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.