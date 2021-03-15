Son dakika: Sakarya'da özel kreşte dayak! Küçük çocuğa 'polise veririz' tehdidi

Görüntüleri izledikten sonra hiç konuşmadı. Karakola gittim, kurum ve öğretmen hakkında şikayetçi oldum. Yanında duran görevliden de olayı örtbas etmeye çalıştığı için şikayetçi oldum. O da suça ortak oldu. Okul yönetimi de öğretmenin arkasında duruyor. İki çocuğum var ama o kurumda 50-60 öğrenci var. Bu darp olayına karışan kişiyi o eğitim kurumunda tutmakla nasıl büyük bir hata yapılıyor?