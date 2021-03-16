Hafriyat kamyonu dehşet saçtı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı

Olay, saat 11.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Mercedes Atego marka 34 DF 9919 plakalı hafriyat kamyonuyla seyir halinde olan sürücünün aracı henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.

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