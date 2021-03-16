İstanbul, Ankara ve İzmir’de artış sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısını açıkladı. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Ordu, Tokat, Trabzon, Edirne, Balıkesir ve Kilis'te görüldü. 100 binde en az Kovid- 19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.Öte yandan İstanbul'da 178.25, Ankara'da 68.53, İzmir'de ise 78.57 olarak açıklandı. Bu üç büyük şehrimizde de geçen haftaya göre artış gözlendi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün" ifadesini kullandı.