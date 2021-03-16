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Giriş Tarihi: 16.3.2021 19:20

Kısıtlama öncesi trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 65'e çıktı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kısıtlama öncesi trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 65'e çıktı

’da ’le mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında saat 21.00’da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik durma noktasına geldi. Yağışlı havanın da etkisiyle başta olmak üzere birçok noktada trafik yoğunluğu yüzde 65’e fırladı!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde saat 21.00 itibarıyla başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yağışlı havanın da etkisiyle başta D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.

5 KM'LİK YOL 25 DAKİKAYA ÇIKTI

Kent genelinde yaşanan trafik yoğunluğu İBB'nin verilerine göre saat 19.00 itibarıyla yüzde 65'i gördü. Trafikte yaşanan yoğunluk toplu taşımaya da yansıdı. Nagivasyon uygulamaları D-100 Karayolu Avcılar mevkinde Beylikdüzü istikametinde 5 km'lik yol için 25 dakika süre verdi.

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Kısıtlama öncesi trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 65'e çıktı
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