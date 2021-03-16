Son dakika: Cinsel istismarda bulunan eniştesini öldürmüştü! Canan Atlı için istenen ceza belli oldu

SAVCI: TAHRİK ALTINDA ÖLDÜRDÜĞÜ ANLAŞILMIŞTIR



Savcı, sanığın maktulden çekindiğini ve bu amaçla yanında silah bulundurduğunu belirterek " Her ne kadar önceye dayalı cinsel saldırı ve tehdit iddialarıyla ilgili somut kanıt olmasa da hayatın olağan akışına göre sanığın bu yöndeki savunmaları inandırıcı bulunduğundan ve aksini gösterir kanıt bulunmadığından sanığın tahrik altında maktulü öldürdüğü anlaşılmıştır" diyerek, Cumhuriyet savcısı sanık Canan Atlı'nın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

"KIZIMA DA AYNI ŞEYİ YAPACAĞINI SÖYLEDİ"



Söz verilen sanık Canan Atlı, "Beni çok tehdit etti. Maktul beni rahatsız etti ve tehdit etti. Videolar ile korkuttu kızıma da aynı şeyi yapacağını söyledi. Çok pişmanım. Bende bir anneyim" dedi.



Mahkeme heyeti, sanığın teyzesinin tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.