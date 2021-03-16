Son dakika: Cinsel istismarda bulunan eniştesini öldürmüştü! Canan Atlı için istenen ceza belli oldu

Zeytinburnu'nda 1 Temmuz 2020'de Canan Atlı, sokakta kalem ve mendil sattığı esnada kendisinden para alan ve hakaret eden teyzesinin eşi Ali İhsan Ata'yı başına 4 el ateş ederek öldürmüştü. Sanık Atlı hakkında hazırlanan iddianamede 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Öte yandan cinayetin ardından sanık Canan Atlı'nın teyzesinin evi terk ettiği ve maktul erkek arkadaşı Ali İhsan Ata'nın da bu durumdan sanığı sorumlu tutarak tehdit ettiği öğrenilmişti. Sanık Canan Atlı savunmasında eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, bu duruma ilişkin görüntüleri kaydettiğini ve kızına da aynı şeyleri yapmakla tehdit ettiğini söylemişti.
Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Bilgi İletişim Kurumu'ndan gelen raporda sanık ile maktul arasında karşılıklı aramaların ve mesajların tespit edildiği yönünde rapor hazırlandığını belirtti.
TEHDİT ETTİ, CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU
Duruşmada cumhuriyet savcısı "Suç tarihinde Zeytinburnu'nda sanığın maktulü silahla ateş ederek öldürdüğünün sabit olduğunu belirterek, sanığın maktulü öldürdüğünü kabul ettiği, maktulü öldürme nedeni olarak kendisinden para istemesi, tehditlerde bulunması ve daha önce cinsel saldırıda bulunması olarak anlattığı sanık ile maktul arasında önceye dayalı telefon görüşmeleri ve mesajlaşmaların olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır" dedi.
SAVCI: TAHRİK ALTINDA ÖLDÜRDÜĞÜ ANLAŞILMIŞTIR
Savcı, sanığın maktulden çekindiğini ve bu amaçla yanında silah bulundurduğunu belirterek " Her ne kadar önceye dayalı cinsel saldırı ve tehdit iddialarıyla ilgili somut kanıt olmasa da hayatın olağan akışına göre sanığın bu yöndeki savunmaları inandırıcı bulunduğundan ve aksini gösterir kanıt bulunmadığından sanığın tahrik altında maktulü öldürdüğü anlaşılmıştır" diyerek, Cumhuriyet savcısı sanık Canan Atlı'nın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
"KIZIMA DA AYNI ŞEYİ YAPACAĞINI SÖYLEDİ"
Söz verilen sanık Canan Atlı, "Beni çok tehdit etti. Maktul beni rahatsız etti ve tehdit etti. Videolar ile korkuttu kızıma da aynı şeyi yapacağını söyledi. Çok pişmanım. Bende bir anneyim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın teyzesinin tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.