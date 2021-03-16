Vali Su, Millet Bahçesi’ndeki çalışmaları inceledi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Cumhuriyetin 100'üncü yılına girerken 81 ile 81 milyon metrekare Millet Bahçesi Projesi kapsamında eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ve eski lunapark arazisinde yapımı devam eden Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Eski stadyum ile eski Lunapark alanında devam eden inşa çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Ali İhsan Su, "Millet Bahçesinin hizmete açılmasıyla şehrimiz, bir başka renk ve canlılık kazanacak, vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte güzel vakit geçirecekleri çok nitelikli bir proje hizmete sunulmuş olacaktır" dedi.

Millet Bahçesi'ndeki temaslarının ardından Vali Su, emekli vatandaşlara yönelik Mezitli İlçesi Esenbağlar Mahallesi'nde 31 bin metre kare alan üzerinde yapımı devam eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sahasında da incelemelerde bulundu.

Yatay mimari tekniği uygulamasıyla inşası devam eden ve içerisinde 262 konut, çocuk oyun alanları, fitness alanı gibi yaşam alanlarının yer aldığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) proje alanında yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Ali İhsan Su, yapımı tamamlanan örnek daireyi de gezerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Vali Su'ya incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.