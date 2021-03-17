‘En ağır cezayı almasını istiyorum’

Samsun'da, İbrahim Zarap'ın (27) sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının yanında dövdüğü eski eşi Emrihe Metegül (24) tedavisinin ardından taburcu olup istirahat ettiği evinde, o anları anlatı. Tutuklu eski eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Metegül, "Kızımı almıştı, kızımı almak için meydana buluştuk. Gittiğimde alkollüydü. Çocuğun üzerinde montu, eşyası hiçbir şeyi yoktu. Üşüyordu. Çocuğun yanında bunu içmemesi gerektiğini söyledim. O sinirle çocuğuma da 'Babana birkaç gün gitmeyeceksin' dedim. Sorasında dayaktan bayılmışım" dedi.