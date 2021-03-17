İznik Gölü'nde Ekinoks zamanı

Dünya üzerindeki belirli göllerde nadiren görülebilen Ekinoks adı verilen bu doğa olayı güneşin suyun içine batar gibi bir izlenim veriyor.

Gün batımı saatinde güneş İznik'in karşı kıyısında bulunan Karsak boğazı denilen mevkiden göle kavuşuyor. Dünya üzerindeki belirli göllerde nadiren görülebilen bu doğa olayı güneş suya değdiği an suyun içerisinde dağılarak oluşturduğu kızıllık ile görsel bir şölen sunuyor. Ülke genelinden çok sayıda fotoğrafçının büyük ilgisini çeken Ekinoks doğa olayı, Mart ve Eylül aylarının üçüncü haftası boyunca İznik Sahili kenarından izlenebiliyor.