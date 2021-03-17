Son dakika: Antalya'da kadına şiddet! Kimse müdahale etmedi

Son dakika haberleri... Kadına şiddet son günlerde tırmandı. Samsun'da sokak ortasında bir kadına öldüresiye şiddet ise Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Eski eşi İbrahim Zarap tarafından dövülen Emriye Metegül ölümden döndü.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ise büyük tepki çekmişti.
Dayakçı koca tutuklanırken, herkesten destek gören genç kadın hastanede tedavi altına alınmıştı.
SON DAKİKA: Antalya Kumluca'da sokak ortasında kadına şiddet dehşeti! Öldüresiye dayağı böyle seyrettiler... | Video
Kadına şiddettin son örneklerinden biri Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşandı. Bir kadın sokak ortasında dövüldü. Kadının şiddete uğradığı anlarda kimse müdahale etmedi. Saldırgan bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise başka bir kadın tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Son dakika haberi: Radyocu Hazım Özsu öldürülmüştü! 'Annesinin gözü önünde..'