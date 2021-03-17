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Giriş Tarihi: 17.3.2021 13:06 Son Güncelleme: 17.3.2021 13:11

Son dakika: 'da kadına şiddet! Kimse müdahale etmedi

Son dakika: Antalya'da kadına şiddet! Kimse müdahale etmedi

Son dakika haberi: 'da 5 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından öldüresiye dövülen 'ün çaresiz halleri 'yi ayağa kaldırmıştı. Dayakçı koca tutuklanırken, talihsiz kadın ise hem vücudundaki hem de kalbindeki yaraları sarmaya başladı. Sosyal medyada da infial yaratan olayın benzeri bu sefer 'da yaşandı. ilçesinde bir kadın sokak ortasında dövüldü. Kadının şiddete uğradığı anlarda kimse müdahale etmedi.

Son dakika haberleri... Kadına şiddet son günlerde tırmandı. Samsun'da sokak ortasında bir kadına öldüresiye şiddet ise Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Eski eşi İbrahim Zarap tarafından dövülen Emriye Metegül ölümden döndü.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ise büyük tepki çekmişti.

Dayakçı koca tutuklanırken, herkesten destek gören genç kadın hastanede tedavi altına alınmıştı.

SON DAKİKA: Antalya Kumluca'da sokak ortasında kadına şiddet dehşeti! Öldüresiye dayağı böyle seyrettiler... | Video

Kadına şiddettin son örneklerinden biri Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşandı. Bir kadın sokak ortasında dövüldü. Kadının şiddete uğradığı anlarda kimse müdahale etmedi. Saldırgan bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise başka bir kadın tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Son dakika: Antalya'da kadına şiddet! Kimse müdahale etmedi
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