Son dakika: Antalya'da kadına şiddet! Kimse müdahale etmedi

Kadına şiddettin son örneklerinden biri Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşandı. Bir kadın sokak ortasında dövüldü. Kadının şiddete uğradığı anlarda kimse müdahale etmedi. Saldırgan bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise başka bir kadın tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Son dakika haberi: Radyocu Hazım Özsu öldürülmüştü! 'Annesinin gözü önünde..'