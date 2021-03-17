Son dakika: Kocaeli dün bu cinayetle sarsılmıştı! Avukat Ersin Arslan'ın katili tutuklandı!

Tartışma sırasında Yavuz Yazıcı, belinden çıkardığı tabayla Ersin Arslan'a ateş etti. Karnından vurulan Ersin Arslan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti Saldırgan Yavuz Yazıcı ise olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.