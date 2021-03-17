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Giriş Tarihi: 18.3.2021 08:41

Uyuşturucu satan suç örgütü çökertildi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Uyuşturucu satan suç örgütü çökertildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla uyuşturucu satan 9 kişilik suç örgütü çökertildi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayrancılar Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen suç örgütü üyelerine yönelik yakalama kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık 3,5 ay süren takip sonucu belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram metamfetamin, 1 kilo 500 gram esrar, 9 uyuşturucu hap, bir miktar Hint keneviri tohumu, uyuşturucu içme aparatı, hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile 57 mermi ele geçirildi. Zanlılar, işlemler için jandarmaya götürüldü.

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Uyuşturucu satan suç örgütü çökertildi
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