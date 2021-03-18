1915 Çanakkale Köprüsü’nde Berdan Cıvata imzası

İstanbul'dakiköprülerden sonra, bu defa da 1915 Çanakkale Köprüsü Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlıyor. Asya ve Avrupa kıtasını Çanakkale'de birbirine bağlayan köprü, orta ayak açıklığının 2 bin 023 metre uzunlukta olması nedeniyle, "Dünyanın En Uzun Asma Köprüsü'' unvanını alacak. Daha önce bu unvan bin 900 metre ile Japonya'daki Akashi Kaikyo Köprüsüne ait idi. Avrupa'nın en uzun ikincisi olan İzmit Körfez Geçiş Köprüsü Osman Gazi Köprüsü'nün, 252 metre yükseklikteki kulelerini taşıyan her biri 10.1 m. boyunda, 780 kg ağırlıktaki 370 adet ankraj cıvatalarını Japon Köprü Devi IHI'ya 2015'te üreten Berdan Cıvata, bu işten para kazanmasa da çok önemli bir bilgi birikimi ve eşsiz bir deneyim kazanmıştı. Bu bilgi birikimini dünyanın en uzunu unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde değerlendiren Berdan Cıvata, böylelikle mega köprülerin bağlantı elemanlarında deneyim ve söz sahibi bir firma oldu. Bu nedenle Berdan Cıvata bugün yarım asrı aşan tecrübesi ve bilgi birikimi ile dünyanın neresinde olursa olsun ve ne kadar büyük olursa olsun her türlü mega projelerde çözüm ortağı olmaya hazır bir konumda bulunuyor. 780 adet 10.2 metre boyda M85 çapta ankraj cıvatasını, 2 ay olan teslim süresini 2 hafta kısaltarak başarı ile tamamlamış, 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesine teslim etti.