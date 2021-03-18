Artvin’de bir köy kül oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı 176 haneli Dereiçi köyünde, dün saat 14.0 sıralarında ahşap bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgârın da etkisiyle çevredeki evlere sıçradı. İhbar üzerine köye gelen Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin müdahale ettiği yangın için çevre il ve ilçelerden takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Yangına havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri istendi. Yangın 17.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Ancak şiddetli lodos nedeniyle tehlike tamamen geçmedi. Ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen 35 binada 60 hane yandı. Alevlere teslim olan ahırlarda ise 20 hayvan telef oldu.Artvin Valisi Yılmaz Doruk, alevlere yakın hanelerde yaşayanların tahliye edildiğini belirtti. Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ise "Telef olan hayvanlar da var. Bölge zor bir bölge. Ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarını zor şartlarda sürdürüyor" dedi. Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek müdahalenin sürdüğünü söyledi. Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Ekipler müdahale ediyor" dedi.İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini belirtti. Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor."