Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, resimli, dualı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

İslam alemi için büyük huzura erişilen Cuma gününe gelinirken Cuma mesajları ve sözleri araştırılıyor. Camilerde ibadetlerini gerçekleştirmek için sabırsızlanan müminler bununla birlikte en güzel, kısa, uzun, resimli Cuma mesajı seçenekleri paylaşılıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yakınlarına Hayırlı Cumalar mesajı atmak isteyenlerin sayısı epey arttı. Sosyal medyada ise bugünün önemi Cuma mesajları ile vurgulanacak.
İslam alemi için en değerli günlerin başında yer alan bir mübarek gün daha geldi, çattı. Müminlerin birbirlerine göndermek isteyecekleri anlamlı, dua dolu, kısa ve uzun birbirinden güzel seçenekler ile cuma mesajları sizlerle…
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.
Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.