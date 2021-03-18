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Giriş Tarihi: 19.3.2021 00:43

mesajları ve sözleri 2021: En güzel, resimli, dualı ile Hayırlı Cumalar…

Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, resimli, dualı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

Mübarek gününe erişmenin heyecanı içine olan müminler için paylaşımları da başladı. Müslümanların bol bol ibadet ettiği, dualar okuduğu ve namaz kıldığı bugünde yine sosyal medya üzerinden en güzel, kısa, uzun, ayetli Cuma namazı mesajları ve sözleri atılacak. Hem uzaktaki sevdiklerine hem de en farklı görsellerle paylaşım yapmak isteyenler için 2021'e özel, farklı, ayetli, yeni ve haberimizde yer alıyor. İşte en güzel, kısa, uzun Cuma mesajları seçenekleri

İslam alemi için büyük huzura erişilen gününe gelinirken ve sözleri araştırılıyor. Camilerde ibadetlerini gerçekleştirmek için sabırsızlanan müminler bununla birlikte en güzel, kısa, uzun, resimli Cuma mesajı seçenekleri paylaşılıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yakınlarına Hayırlı Cumalar mesajı atmak isteyenlerin sayısı epey arttı. Sosyal medyada ise bugünün önemi Cuma mesajları ile vurgulanacak.

EN GÜZEL, KISA, UZUN, RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE HAYIRLI CUMALAR

İslam alemi için en değerli günlerin başında yer alan bir mübarek gün daha geldi, çattı. Müminlerin birbirlerine göndermek isteyecekleri anlamlı, dua dolu, kısa ve uzun birbirinden güzel seçenekler ile cuma mesajları sizlerle…

Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, resimli, dualı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, resimli, dualı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, resimli, dualı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, resimli, dualı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, resimli, dualı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, resimli, dualı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

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Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, resimli, dualı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar…
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