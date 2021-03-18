Son dakika: Manukyan'ın bitmeyen miras davası! Tek varisin evliliğinde mahkeme son sözü söyledi

SAVCILIK KARARI ARDINDAN MAHKEME...

Dora Çilingir, sahte belge ve raporlarla örgütlü bir iş birliği içinde üvey annesi Neslihan Kahraman'la evlendirildiğini beyan ederek hastane ve işbirliği içindeki tüm şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, Dora Çilingir'in şikâyetine takipsizlik kararı vermiş ve Dora Çilingir, savcılığın takipsizlik kararına itiraz etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, savcılık ikinci kez aynı kararla dosyayı kapatmıştı. Kararda çiftin 2011 yılından beri evli HTS dökümleriyle ilişki içinde oldukları, babasının taburcu olduğu gün eşiyle kol kola hastaneden ayrıldıkları belirtildi.