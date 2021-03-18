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Giriş Tarihi: 18.3.2021 10:33 Son Güncelleme: 18.3.2021 10:51

: Manukyan'ın bitmeyen miras davası! Tek varisin evliliğinde mahkeme son sözü söyledi

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika: Manukyan'ın bitmeyen miras davası! Tek varisin evliliğinde mahkeme son sözü söyledi

haberi: Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni ’ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki ’in kendisinden 40 yaş küçük ’la evlenmesi üzerine, kızı Dora Çilingir babasının akıl sağlığı yerinde olmadığı iddiasıyla babasının evliliğin iptali için İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak dava açtı. Mahkeme, Kerope Çilingir ve eşi Neslihan Çilingir’in evliliğinin iptal edilmesine karar verildi.

Son dakika haberi... Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın tek mirasçısı olan 80 yaşındakiKerope Çilingir'in kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman'la evlenmesi üzerine, kızı Dora Çilingir üvey annesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia eden Dora Çilingir, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

SAVCILIK KARARI ARDINDAN MAHKEME...

Dora Çilingir, sahte belge ve raporlarla örgütlü bir iş birliği içinde üvey annesi Neslihan Kahraman'la evlendirildiğini beyan ederek hastane ve işbirliği içindeki tüm şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, Dora Çilingir'in şikâyetine takipsizlik kararı vermiş ve Dora Çilingir, savcılığın takipsizlik kararına itiraz etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, savcılık ikinci kez aynı kararla dosyayı kapatmıştı. Kararda çiftin 2011 yılından beri evli HTS dökümleriyle ilişki içinde oldukları, babasının taburcu olduğu gün eşiyle kol kola hastaneden ayrıldıkları belirtildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ: 'EVLİLİĞİ İPTAL ETTİ'

İstanbul Aile Mahkemesinde görülen evliliğin iptali davasında bugün karar çıktı. Mahkemede, Kerope Çilingir'in eşi Neslihan Çilingir'in evliliğinin iptal edilmesine karar verdi.

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Son dakika: Manukyan'ın bitmeyen miras davası! Tek varisin evliliğinde mahkeme son sözü söyledi
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