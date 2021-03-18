Urartu ve Roma dönemine ait eserler ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Van'dan bazı şahısların ellerinde bulundurdukları piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan çeşitli eski eserleri satmak için Diyarbakır'a getirecekleri yönünde bilgi elde edildi.

Şüpheliler, Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Sinan Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan otobüste tarihi eserlerle birlikte yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada; Urartu ve Roma dönemine ait bilezik, kemer, obje, heykel ile bronz tablet olmak üzere toplam 45 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.