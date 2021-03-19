Diyanet ile Cuma namazı kılınış ve abdest alınış bilgileri: Cuma Namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

İslam alemi için anlamlı ve önemli günlerden olan bir Cuma gününe daha sağlıklı şekilde gelmiş olmanın sevinci içerisindeyiz. Bugün kılınacak olan Cuma namazının hafta 1 kez kılınması nedeniyle, kılınış bilgilerini tekrar gözden geçirmek isteyenler Cuma Namazı nasıl kılınır, kaç rekat? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınış ve abdest alınış bilgileri şöyle;