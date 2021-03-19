Elektrik kontağından çıkan yangın can aldı: 3’ü itfaiye eri, 5 kişi yaralandı

Yangın akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi 27'inci Sokak'ta elektrik kontağından kaynaklı yangın meydan geldi. Çevredeki vatandaşların bölgeden yükselen dumanı ve alevleri görmesi üzerine durumu Bismil Belediyesi itfaiye ekipleri iye 112 Acil Sağlık görevlilerine bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evin kapısının kilitli olduğunu fark etti. Zamana karşı yarışan itfaiye ekipleri, kapının kilidini kırıp içeri girdi. Üç kişiyi dumanların içerisinde yerde baygın bir şekilde gören itfaiye ekipleri, yaralılara alevlerin arasından dışarı çıkardı. Evden çıkarılan 3 kişi ile birlikte dumandan etkilenen 3 itfaiye eri 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 51 yaşındaki Bedia Aydoğan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aralarında 3 itfaiye erinin de bulunduğu 5 kişinin tedavisi hastanede devam ederken, yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.