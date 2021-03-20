AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Twitter’in temsilcilik açma adımını mutlulukla karşılıyoruz”

Twitter Türkiye'de temsilci bulunduracağını açıklamıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Twitter'in Türkiye'de temsilci açacağının öğrenilmesi sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Twitter hukuki ve mali muhataplık oluşturmak adına ülkemizde temsilcilik açma kararını bildirdi. Ülkemize yönelik atılan bu adımı mutlulukla karşılıyoruz. Böylelikle bir süredir üzerinde durduğumuz 'Sosyal Medya Yasası'nın önemini bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter'in Türkiye'ye temsilcilik açacağını duyurmuş, sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı: "Artık Twitter da Türkiye'de temsilci bulunduracak! Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter da temsilci atayacağını bildirdi."

KANUN MADDESİ 1 EKİM 2020 YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Sayan şöyle devam etmişti: "İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan, Twitter'ın da 7253 sayılı kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici. Bilindiği üzere, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağların, Türkiye'de temsilci bulundurmasını öngören 5651 sayılı Kanunun ek 4'üncü maddesi 1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe girmişti."

PINTEREST DIŞINDA ÜLKEDE TEMSİLCİSİ OLMAYAN SOSYAL AĞ SAĞLAYICISI KALMADI!

Sayan, "Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile birlikte Pinterest dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Temsilci atamaya yönelik Pinterest'in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Sosyal ağların Türkiye'de temsilci bulundurması, vatandaşlarımızın hak ihlallerinin giderilmesi adına muhatap bulunması açısından büyük önem taşıyor. Süreci hatırlayacak olursak; VK hiçbir yaptırıma maruz kalmadan Ülkemize direkt temsilci ataması yapan ilk platform olmuştu" ifadelerini kullanmıştı.

TWİTTER'IN TEMSİLCİ ATAMA KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Sayan, sosyal medya paylaşımında "YouTube, TikTok ve Facebook'un da aralarında bulunduğu ağlar uygulanan idari para cezalarının ardından temsilci atayacaklarını bildirdiler. Temsilci bildirmeyen; Twitter, Periscope ve Pinterest'e kanunun emrettiği şekilde Ocak 2021'de Reklam Yasağı Kararı uygulanmıştı. Bir sonraki adım ise internet trafiği bant genişliğinin daraltılmasıydı. Bu yaptırım uygulanmadan, Twitter'ın temsilci atama kararını bildirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Sosyal ağlara yönelik dünyadaki en kapsamlı düzenlemelerden birinin hayata geçmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin dijital dünyadaki egemenliğini gözeterek Siber Vatan ve Dijital Türkiye vizyonu ile çalışmaya devam edeceğiz" demişti.