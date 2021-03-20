Bugün Cumartesi günü AVM’ler açık mı? 20-21 Mart 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında AVM çalışma saatleri

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Giriş Tarihi: 20.3.2021 07:25 Son Güncelleme: 20.3.2021 07:26

Bugün Cumartesi günü AVM’ler açık mı? 20-21 Mart 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında

Bugün AVM’ler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında AVM’ler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Sosyal hayatta normalleşmenin devam etmesiyle birlikte merak ediliyor. Alışveriş merkezlerinde çalışan veya mağaza sahipleri kısıtlama gün ve saatleri içerisinde AVM’ler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt arıyor. Koronavirüs risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere gruplara ayrılan illerin bazılarında Cumartesi ve Pazar yasakları devam ederken bugün AVM’ler açık mı sorusu öne çıkıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağında açık kuruluşlar duyuruldu. Böylelikle AVM çalışma saatleri belli oldu.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken milyonların gündemine geliyor. Bilindiği üzere hafta içi belirli saatlerde uygulanan kısıtlama hafta sonu bazı illerde bir gün oluyor. Tam bu noktada alışveriş merkezlerine gidecek olan vatandaşlar AVM'ler açık mı, AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt arıyor. İşte

BUGÜN AVM'LER AÇIK MI?

Koronavirüs salgını sebebiyle AVM'lerin çalışma saatleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı alışveriş yapmak için gittiğimiz mağazalar belli saat aralığında hizmet veriyor. AVM çalışma saatleri 10.00-20.00 saatleri arasındadır.

Bugün AVM’ler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında AVM’ler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme genelgesine göre 10.00-20.00 saatleri arasında olacak.

Bugün AVM’ler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında AVM’ler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

AVM'DE HES KODU ZORUNLULUĞU

Alışveriş Merkezlerine girişte HES kodu zorunluluğu devam ediyor. AVM'ye giriş yapmak isteyenler güvenlik kısmında HES kodu taraması yaptırarak riskli olmadığı takdirde içeriye girebiliyor.

HAFTA SONU AVM'LER AÇIK MI?

AVM'ler, yurt genelinde cumartesi günü hizmet verecek. Alışveriş merkezlerinin pazar günü kısıtlamasının kaldırıldığı düşük ve orta riskli illerde de hizmet vermesi bekleniyor.

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Bugün Cumartesi günü AVM’ler açık mı? 20-21 Mart 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında AVM çalışma saatleri
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