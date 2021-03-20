Bugün Cumartesi günü AVM’ler açık mı? 20-21 Mart 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında AVM çalışma saatleri

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken AVM çalışma saatleri milyonların gündemine geliyor. Bilindiği üzere hafta içi belirli saatlerde uygulanan kısıtlama hafta sonu bazı illerde bir gün oluyor. Tam bu noktada alışveriş merkezlerine gidecek olan vatandaşlar AVM'ler açık mı, AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt arıyor. İşte AVM çalışma saatleri 2021
Koronavirüs salgını sebebiyle AVM'lerin çalışma saatleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı alışveriş yapmak için gittiğimiz mağazalar belli saat aralığında hizmet veriyor. AVM çalışma saatleri 10.00-20.00 saatleri arasındadır.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme genelgesine göre AVM çalışma saatleri 10.00-20.00 saatleri arasında olacak.
Alışveriş Merkezlerine girişte HES kodu zorunluluğu devam ediyor. AVM'ye giriş yapmak isteyenler güvenlik kısmında HES kodu taraması yaptırarak riskli olmadığı takdirde içeriye girebiliyor.
AVM'ler, yurt genelinde cumartesi günü hizmet verecek. Alışveriş merkezlerinin pazar günü kısıtlamasının kaldırıldığı düşük ve orta riskli illerde de hizmet vermesi bekleniyor.