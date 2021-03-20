Dünya Sağlık Örgütü Eğitim Köyü’nde

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Doğu Akdeniz Bölgesel Ofisi ve Gaziantep Ofisi'nden bir heyet, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye Çalışmaları Koordine Merkezi ile Reyhanlı Eğitim Köyü'nü ziyaret etti.

BİN ÖĞRENCİYE GELİŞİM HİZMETİ

Heyeti, İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Cüneyt Kılıç karşıladı. Reyhanlı Eğitim Köyü'ne yapılan ziyarette heyete, tesisin savaş travması yaşayan çocuklara yönelik eğitim, gelişim ve psikososyal destek hizmetlerinin bir arada sunulduğunu anlatan Kılıç, tesisin 100 dönüm arazi üzerine kurulu olduğunu ve anaokulu, ilkokul, orta ve lise seviyelerinde bin öğrenciye eğitim, gelişim hizmetleri sunulduğunu söyledi.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Koordine Merkezi'nde ise günlük 170 bin ekmek üretme kapasitesine sahip fırın ile lojistik deposu ziyaret edildi. Ayrıca burada İHH İnsani Yardım Vakfı'nın sağlık çalışmaları ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve İnsan Charity kurumlarıyla işbirliği içerisinde yürütülen mobil sağlık kliniği projesiyle ilgili olarak sunum yapıldı.

Ziyaret sonunda heyete vakfın çalışmalarını tanıtan çeşitli tanıtım materyalleri hediye edildi.