HES kodu alma işlemi koronavirüs salgını ile birlikte merak ediliyor. Henüz kodu almamış vatandaşlar sms ve e devlet ile ücretsiz temin edinmenin yollarını araştırıyor. Salgınla mücadele devam ederken SMS ve e devlet üzerinden kolaylıkla alınan bu kod sayesinde hasta ve temaslı kişilerin izole edilmesi amaçlanıyor. Buna göre HES kodu nasıl alınır? E-devlet, Hayat Eve Sığar ve SMS ile HES kodu alma ekranı!

Hayat Eve Sığar uygulaması ile hayatımıza giren HES kodu alma işlemi milyonların gündeminden düşmüyor. Bilindiği gibi, kamu kurum ve kuruluşları, toplu taşıma, AVM, kafe ve restoranlar gibi birçok yere giriş için zorunu hale getirilen kodlar alakalı olarak HES kodu nasıl alınır? E-Devlet ve SMS ile Hayat Eve Sığar ile HES kodu alma işlemi nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Hayat Eve Sığar uygulaması, SMS ve e-Devlet aracılığıyla HES kodu alma işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. İşte HES kodu alma işlemleri…

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu almak için TC. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 3 yol var. E-devlet, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile kod almanız mümkün. Koronavirüs salgını döneminde sosyal alanlarda vatandaşlara güvenli sosyal hayat sunmak için geliştirilen HES kodu alma işlemleri ile ilgili detaylar şu şekilde;