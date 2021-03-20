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Giriş Tarihi: 20.3.2021 23:26

nasıl alınır? E-Devlet ve SMS ile ile işlemi!

HES kodu nasıl alınır? E-Devlet ve SMS ile Hayat Eve Sığar ile HES kodu alma işlemi!

alma işlemi koronavirüs salgını ile birlikte merak ediliyor. Henüz kodu almamış vatandaşlar sms ve e devlet ile ücretsiz temin edinmenin yollarını araştırıyor. Salgınla mücadele devam ederken SMS ve e devlet üzerinden kolaylıkla alınan bu kod sayesinde hasta ve temaslı kişilerin izole edilmesi amaçlanıyor. Buna göre ? E-devlet, ve SMS ile ekranı!

uygulaması ile hayatımıza giren alma işlemi milyonların gündeminden düşmüyor. Bilindiği gibi, kamu kurum ve kuruluşları, toplu taşıma, AVM, kafe ve restoranlar gibi birçok yere giriş için zorunu hale getirilen kodlar alakalı olarak ? E-Devlet ve SMS ile Hayat Eve Sığar ile işlemi nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Hayat Eve Sığar uygulaması, SMS ve e-Devlet aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. İşte HES kodu alma işlemleri…

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu almak için TC. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 3 yol var. E-devlet, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile kod almanız mümkün. Koronavirüs salgını döneminde sosyal alanlarda vatandaşlara güvenli sosyal hayat sunmak için geliştirilen HES kodu alma işlemleri ile ilgili detaylar şu şekilde;

HES kodu nasıl alınır? E-Devlet ve SMS ile Hayat Eve Sığar ile HES kodu alma işlemi!

HES KODU ALMA İŞLEMLERİ!

almanın üç farklı yöntemi bulunuyor. Dileyen kullanıcılar telefonlarına indirdikleri uygulaması üzerinden kodu edinebiliyor. Diğer bir yöntem ise kısa mesaj (SMS) ile HES kodu edinme. Son olarak devlet hizmetlerinin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesine yarayan e-Devlet üzerinden de vatandaşlar kodu edinebiliyor.

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. İşte adım adım detaylı yöntemleri;

HES kodu nasıl alınır? E-Devlet ve SMS ile Hayat Eve Sığar ile HES kodu alma işlemi!

1- HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI ÜZERİNDEN KOD ALMA

Telefonları üzerinden kod almak isteyen kullanıcılar ilk olarak telefonlarında bulunan mobil marketler üzerinden uygulamayı indirmeleri gerekmekte. Uygulamayı telefonlarına yükleyen vatandaşlar kayıt işlemini tamamladıktan sonra " İşlemleri" bölümüne giriş yaparak " HES kodu Oluştur" butonuna tıklayarak kodu oluşturabilir. İsteyen kullanıcılar KOD kullanım sürelerini belirleyebilir.

2- SMS İLE HES KODU ALMA

Telefonlarının mesaj bölümüne giriş yapan kullanıcılar HES yazıp aralarında boşluk bırakacak şekilde T.C kimlik numarasını, Türkiye Cumhuriyeti Kimliğinde bulunan seri numarasının son 4 hanesini ve kod paylaşım süresini yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) yollayarak kodu edinebilir.

3- E-DEVLET HES KODU EDİNME

Kamu kurumlarına gitmeden birçok resmi işlemi gerçekleştirdiğimiz E-devlet üzerinden artık HES kodu alınabiliyor. İlk olarak HES kodu almak isteyen e-Devlet kullanıcıları T.C kimlik ve şifresiyle sisteme giriş yapıyor. Ardından sağ üst bölümünde bulunan arama kutucuğuna " HES Kodu Sorgulama" yazan vatandaşlar bu bölümde karşılarına gelen ekrandan kod oluşturup diledikleri kurumda kullanabilir.

HES KODU NE İŞE YARIYOR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulamadır.

Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

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HES kodu nasıl alınır? E-Devlet ve SMS ile Hayat Eve Sığar ile HES kodu alma işlemi!
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