Kocaeli'nde, 1989 yılında İzmit Belediye başkanı olan, 1994 ve 1999 yıldan ise İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan, 1989 ile 2020 yılları arası Kocaelispor Kulüp Başkanlığı ve son olarak 2002 ile 2007 yılları arasında Kocaeli Milletvekili olan Sefa Sirmen'in devasa çiftliği icra yolu ile satıldı.

10 MİLYON 500 BİN LİRA İSTENMİŞTİ

2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmit Belediye Başkanlığına aday gösterilen ve seçimi kaybeden tanınmış siyasetçi Sefa Sirmen'i Gölcük'ün Çiftlik Mahallesi'nde bulunan 29 dönüm araziye sahip, 352 metrekare iç ve 61 metrekare teras alanına sahip 5 artı 1 villa tipi evi icradan satıldı. Halkbank Gayrimenkul tarafından satışa çıkarılan çiftlik için İhalede başlangıç bedeli 10 milyon 500 bin TL olarak belirlenirken 315 bin TL de teminat istenmişti. Ultra lüks özelliklere sahip villa ile geniş araziyi henüz kimin aldığı bilinmiyor.