Vali Ali Çelik’ten ziyaret  ve kutlama

Su kabağı, Çaydanlık ve ahşap materyallerden müzik aletleri yapan Kütahya'lı Ahmet Altınsoy'a "Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı" ünvanı verilen Ahmet Altınsoy'a ziyaret ve kutlama yapıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Ahmet Altınsoy'u ziyaret ederek kutlamada bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Ahmet Altınsoy'u atölyesinde ziyaret eden Vali Ali Çelik; çaydanlık, su kabağı,ahşap gibi materyallerden yapılan müzik aletlerini inceledi.

Sanatçı Ahmet Altınsoy: "Ben bu meslekte 30 seneden fazla emek veriyorum.farklı malzemelerle yaptığım müzik aletlerinin sanatçılar tarafından çok rağbet görüyor.Talepleri sıraya koyarak teslim ediyorum." şeklinde konuştu.

Kültür Bakanlığı Sanatçısı Ahmet Altınsoy sözlerine devamla: "Sayın Valimiz Ali Çelik'in beni ziyaret ederek tebrik etmesinden dolayı son derece mutlu oldum. Bana çalışma şevki veren ve onurlandıran Sayın Valimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Altınsoy'u tebrik eden Vali Ali Çelik, sanatının geleceğe aktarılması için elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Ahmet Altınsoy'un kendi el yapımı bağlamasıyla türkü seslendirdiği ziyarette, oğlu Ahmet Altınsoy ile torunu Elif Nehir Altınsoy da küçük bir dinleti sundu.

Ziyarette Vali Ali Çelik'e Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ile Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler eşlik etti.