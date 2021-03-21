ABD bu ay İstanbul’un köpeklerini izleyecek

Hong kong doğumlu, ABD'de yaşayan yönetmen Elizabeth Lo'nun İstanbul'un sokak köpeklerini konu aldığı "Stray" isimli belgesel, bu ay ABD'de "afisilver.afi.com", "virtualavalon. org" ve "themiracletheatre.com" gibi platformlarda yayımlanacak. Yönetmen Lo, "Köpeklerin özgürce dolaştığını, bu gelişmiş şehirde hayatı kendi kurallarına göre yaşadığını görmekten" çok etkilendiğini belirtiyor. Lo, İstanbulluların köpekleri kendilerinden biri gibi gördüğünü belirterek, "İnsanlar köpeklerde gerçekten bir saygınlık görüyor, onları topluluklarına ait yurttaşlar olarak görüyor" diyor. Lo'nun filmi Zeytin, Nazar ve Kartal isimli üç köpeğin İstanbul'daki gündelik maceralarını anlatıyor. Ceyda Torun'un 2017'de yayımlanan ve İstanbul'un kedilerini konu alan filmi "Kedi" de ABD'de büyük ilgi çekmişti.