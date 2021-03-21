Mudanya'da Bizans imparatorluğu zamanında inşa edilen ve 1834 yılında tamir gören tarihi Ortodoks kilisesi zamana meydan okurken CHP'li belediyeye yenik düştü. Kesme taştan yapılan kilisenin kararan ve zarar gören taşlarını onarmak için restorasyon çalışması başlatan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tam bir skandala imza attı. Restore ihalesini alan firma taşları onarıp yenileriyle değiştirmek yerine üzerine normal inşaatlarda kullanılan sıva çekti. Görenleri şaşkına çeviren restorasyon çalışması adeta 'tarihin üzerine sıva çekiliyor' yorumuna neden oldu.Tarihi Ortodoks Kilisesinin daha önce de restore adı altında sıvandığı ve yapılan sıvanın dökülmeye başladığı için ikinci bir çalışma başlatıldığı öğrenildi. İlk sıvada alt bölümünde açıkta bırakılan kesme taşların yeni başlatılan çalışmada sıvayla kaplandığı görülürken tarihi yapı adeta katlediliyor. Mudanya Belediye Meclis üyesi ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis sözcüsü Bülent Erden akıl almaz uygulamaya tepki gösterdi. Tarihi kesme taş üzerine sıva vurulmasına anlam veremediğini ifade eden Erden, "Bu restorasyon kısa vadede Başkan Türkyılmaz'ı ziyadesiyle üzer. Ayrıca bu proje için konulan bilgilendirme tabelası da olması gerektiği gibi değil. Bu konularda Başkan Türkyılmaz'dan yanıtlar bekliyoruz" dedi.