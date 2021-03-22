Bu cihazla hayatta kalma olasılığı yüzde 70 artacak

İŞ ve trafik kazaları sonucu milyonlarca kanamalı hasta pıhtılaşma sorunlarından dolayı, dünyü genelinde 5 milyon kişi hayatını kaybediyor. İTÜ Arı Teknopark'ta, Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi işbirliğinde, yerli imkanlarla geliştirilen pıhtılaşma ölçüm cihazı, hayatta kalma olasılığını yüzde 70 artırarak önlenebilir ölümlerin önüne geçecek. İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Ahmet Can Erten ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Özlem Yalçın tarafından geliştirilen cihaz, uluslararası patentli ölçüm teknolojisine sahip. Erten, "Türkiye'de bu cihazlardan 10-15 tane var. Bunlar çok pahalı. Bunları yerli imkanlarla üretip maliyeti düşürebilirsek, kanamalı vakalarda ölümlerin önüne geçebiliriz" dedi. Cihaz, 2022'de kullanımına hazır olacak.