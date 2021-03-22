Çöl tozları İstanbul'a çamur olarak yağdı

İstanbul'da çölden gelmesi beklenen çöl tozları gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur olarak yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çamur kaplı görünce oto yıkamacıların yolunu tuttu.



Afrika'dan gelen ve Türkiye'de de etkisini gösteren çöl tozları, İstanbul'da gece yağan yağmurla birlikte çamur olarak yağdı. Park halinde duran araçların çamur kaplı olduğu görüldü. Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.





İstanbul'da yağan çamurla birlikte uzmanlar çölden gelen tozların hava kalitesini etkilediğini belirterek, "Çöl tozları içerisinde pek çok bakteri ve kirletici maddeler barındırıyor. Bu nedenle solunum yollarımızı etkileyebiliyor. Maske takmak hem koronadan hem de çöl tozlarından koruyacak" dediler.



"MASKE HEM KORONADAN HEM ÇÖL TOZUNDAN KORUYACAK"

Maske takmaya devam edilmesi tavsiyesinde bulunan uzmanlar "Bu günlerde maske de takıyoruz. Maske de tozların solunum yollarımızdan içeri girmesini engelleyecektir. Hem koronadan bizi koruyacak hem de çöl tozlarından bizi koruyabilir. Fakat bu çöl tozları, yukarı seviyede hareket ediyor. İnsanların dışarıya çıkmamalarını ya da maske ile çıkmaları gerekir" dediler.

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