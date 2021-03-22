Sağlık çalışanların anısına 800 ağaç dikildi

Bartın'da Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanları anısına hatıra ormanı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Aladağ Mahallesi Kanlı Türbe Mevkii'nde gerçekleşen törene katılan Başkan Akın, Bartın Valisi Sinan Güner, Protokol Üyeleri, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın Sağlık çalışanlarımız, ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeden çalıştıklarını belirterek; "Sağlık çalışanlarımız sonsuz sabır ve üstün gayret göstererek, insanlığa nitelikli yaşam sunma ilkesiyle zor koşullarda fedakârca hizmet verdiler. Pandemi şartlarında zaten gecesi gündüzü olmadan zor şartlarda görev icra eden sağlık personeli bu son bir yılda olağanüstü bir gayret ve başarı göstermişlerdir. Vatandaşların sağlığının korunmasında tüm bileşenlerin içinde yer alan kurum ve kuruluşlarının içinde en önemlilerinden biri elbette sağlık teşkilatıdır. Ben tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tabi ki bu tür etkinlikler ilimiz ve ülkemiz için önem arz ediyor. Bu günde Aladağ Mahallesi Kanlı Türbe Mevkiinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde düzenlenen sağlık çalışanları anısına hatıra ormanı fidan dikim etkinliği katılarak, salgınla mücadelede hayatları pahasına emek sarf eden ve bu uğurda görev şehidi olanların hatırasının yaşatılması adına 8 dekarlık alana 50 adet sedir 250 adet defne ve 500 adet kiraz olmak üzere 800 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Bu duygu ve düşüncelerle; ağaca, ormana, yeşile ve tabiata olan sevgimizi ve duyarlılığımızı artırmasına vesile olması temennisiyle Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasını'da kutluyor, ormanlarımızın korunması için çalışırken hayatını kaybeden görev şehitlerimizi rahmetle anıyor, daha yeşil bir dünya temennisiyle saygılarımı sunuyorum" dedi.