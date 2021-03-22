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Giriş Tarihi: 22.3.2021 10:06 Son Güncelleme: 22.3.2021 10:09

: 'ta pompalı dehşet! Kaçtı ama kurtulamadı

İHA
Son dakika: Esenyurt'ta pompalı dehşet! Kaçtı ama kurtulamadı

haberi: 'ta film sahnelerinin aratmayan pompalı tüfekli kovalamaca kameraya yansıdı. aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahsı sokak ortasında kovalayan pompalı tüfekli saldırganlar, bir fotoğrafçı dükkanı içinde şahsı yaralayarak kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup şüpheli, daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı olduğu adamı sokakta gördü.

Şahıslar arasında yaşanan bağrışma ardından şüpheliler, alacaklı olduğu adamı saklanmak için girdiği fotoğrafçı dükkanında sıkıştırdı.

Şüpheliler pompalı tüfekle adamı burada yaraladıktan sonra kaçtı. Ayaklarından yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis, kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı.

YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın kendisini kovalayan şüphelilerden kaçarak bir fotoğrafçı dükkanına sığındığı görülüyor.

Dükkana gelen kar maskeli şüphelilerin pompalı tüfekle şahsı yaraladıktan sonra kaçtıkları görülüyor.

Film sahnelerini aratmayan pompalı tüfekli kovalamaca kamerada | Video

Görüntülerin devamında ise yaralanan adama 112 ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.

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Son dakika: Esenyurt'ta pompalı dehşet! Kaçtı ama kurtulamadı
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